Action kusi tanią elektroniką. Chodzi o znaną markę

Action ponownie pozytywnie zaskakuje swoją ofertą. Tym razem najtaniej na rynku wyrwać można wzmacniacz sygnału Wi-Fi znanej marki TP-Link.

Tam gdzie mesh to przesada, a trzeba dobrej jakości Wi-Fi

Sposobów na wzmocnienie sygnału sieci Wi-Fi jest wiele, a rozwiązania typu mesh wskazywane są jako najdoskonalsze. Niestety ich wadą jest cena. Tanią alternatywą może być malutki wzmacniasz sygnału, który wtykamy do gniazdka elektrycznego gdzieś w połowie drogi między docelowym miejscem użytkowania wzmacniacza a naszym routerem.

Wzmacniasz zaloguje się do domowego Wi-Fi i (a do tego nie może znajdować się zbyt daleko routera), a następnie stworzy wokół siebie dodatkową sieć, docierającą do naszego komputera, telefonu czy telewizora. Propozycja TP-Linka, którą znajdziecie teraz w Action, czyli model TP-LINK RE190 na Ceneo kosztuje przynajmniej 100 zł, tymczasem w Action 79,95 zł.

Sprzęt oferuje transfery do 300 Mb/s po Wi-Fi 2,4 GHz oraz do 433 Mb/s w paśmie 5 GHz. Szybką konfigurację przeprowadzamy na ekranie smartfonu w aplikacji Tether i właściwie zapominamy o sprzęcie. To po prostu działa. Alternatywnie wystarczy nacisnąć przycisk WPS na domowym routerze, a potem w ciągu 2 minut przycisk RE na wzmacniaczu, a konfiguracja zostanie przeprowadzona automatycznie, bez naszego udziału.

Aktualna oferta Action na router TP-LINK RE190 dostępna jest pod tym adresem. Nie jest to przy tym cena promocyjna, lecz regularna i obowiązująca tym samym bezterminowo.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okon / Telepolis.pl