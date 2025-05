Oto jedna ładowarka do wszystkiego, a jej koszt w promocji to tylko 149 zł

Jednym z nich są ładowarki do urządzeń mobilnych. Ta jest jednym z ciekawszych okazów. Mamy tu ładowarkę, która wykorzystuje azotek galu , czyli półprzewodnik, z który o wiele lepiej sprawdza się w układach przetwarzających napięcie, niż krzem. Tym samym ta 100-watowa ładowarka jest mocna, a zarazem stosunkowo niewielka. A przynajmniej na tyle, że bez problemu można ją bezpośrednio podłączyć do gniazdka.

Verbatim ładowarka 100 W

Ładowarka ta oferuje aż cztery porty, z czego trzy to USB-C działające w standardzie PD odpowiednio o mocy 2 × 100 W i 1 × 65 W. Czwartym jest natomiast USB-A działający w technologii QC o mocy 30 W. Oczywiście maksymalna moc ładowarki to 100 W i jest ona rozdzielana na poszczególne gniazda wedle potrzeb. Jeśli więc np. podłączymy dwa urządzenia ładowane z mocą do 100 W do portów o tej mocy, to każde z nich będzie ładowane z mocą po około 50 W. A wszystko to w urządzeniu za jedyne 149 zł.