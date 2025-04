Oppo Find X8 Ultra już oficjalnie. Flagowy fotosmartfon marzeń

Oppo Find X8 Ultra na pierwszy rzut oka wygląda podobnie do pierwszych przedstawicieli serii Oppo Find X8 – ma charakterystyczny, okrągły moduł aparatów. Producent zadbał jedna o smukły profil obudowy – Ultra ma 8,78 mm grubości (dla porównania – X7 Ultra miał 9,5 mm). Mimo zgrabniejszej konstrukcji telefon jest bardziej wytrzymały – spełnia normy IP68 i IP69 , a także otrzymał pięciogwiazdkowy certyfikat odporności na upadki od SGS.

Dodatkowo Oppo Find X8 Ultra wprowadza dwa nowe przyciski : Shortcut Button po lewej stronie – z możliwością personalizacji oraz Quick Button po prawej – głównie do szybkiego uruchamiania aparatu.

Wyświetlacz pozostał ten sam, co w poprzedniku – 6,82-calowy LTPO OLED 10-bit o rozdzielczości 3168 x 1440, z adaptacyjnym odświeżaniem od 1 do 120 Hz i jasnością szczytową 1600 nitów.

Sercem nowej Ultry jest oczywiście Snapdragon 8 Elite, wspierany przez do 16 GB RAM LPDDR5X-9600 i do 1 TB pamięci UFS 4.1. Nowością jest akumulator 6100 mAh w technologii krzemowo-węglowej – to aż 20% więcej niż wcześniej. Smartfon obsługuje szybkie ładowanie 100 W przewodowo i 50 W bezprzewodowo.