Oppo pokazuje aparaty nowego flagowca. Oto Oppo Find X8 Ultra

Zaawansowany system aparatów – pięć sensorów na pokładzie

To pierwszy model Oppo, który zaoferuje aż dwa teleobiektywy peryskopowe, co ma znacząco zwiększyć możliwości zoomu i wszechstronność aparatu.

Specyfikacja Oppo Find X8 Ultra

Oppo Find X8 Ultra zostanie wyposażony w 6,82-calowy wyświetlacz AMOLED LTPO o rozdzielczości 2K i odświeżaniu 1-120 Hz. Co ciekawe, ekran będzie płaski, ale pokryty szkłem z subtelnym zakrzywieniem na krawędziach, co ma poprawić komfort użytkowania i estetykę urządzenia. Ramki będą bardzo cienkie, co dodatkowo podkreśli nowoczesny design smartfonu.