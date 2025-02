OnePlus Watch 3 w wersji z eSIM i LTE? Będzie w tym roku

LTE to również coś, o co pyta nas wielu użytkowników. Technologia nie jest tu problemem, ta część jest dość prosta. Na krajowym rynku w Chinach mamy wersję LTE. Na rynkach zagranicznych musimy współpracować z operatorami – a to jest duża przeszkoda. Musimy współpracować z operatorami, aby użytkownicy mogli zainstalować eSIM i mieć plan danych. Więc LTE to coś, nad czym pracujemy i gdy będziemy już współpracować z operatorami, szczególnie w Europie, powinniśmy wprowadzić również tę funkcję

- zapowiedział Dr. Leo Zhang.