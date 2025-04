OnePlus Nord CE 5 na horyzoncie. Oto co już wiemy

OnePlus przygotowuje się do premiery nowej serii smartfonów Nord 5, a istotną wskazówką potwierdzającą nadchodzący debiut jest certyfikacja modelu Nord CE 5 przyznana przez urząd TDRA ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Choć dokumentacja nie ujawnia szczegółowych danych technicznych, potwierdzono numer modelu – CPH2719. Wszystko wskazuje na to, że premiera nastąpi już w maju, jako kontynuacja zeszłorocznego Nord CE 4. Prawdopodobnie nastąpi to w połowie miesiąca.