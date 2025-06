OnePlus 15. Niepokojąca informacja dla fanów marki

Sprzęt

OnePlus szykuje się do dużych zmian w swoim nadchodzącym flagowcu. Według najnowszych przecieków firma ma zamiar pominąć model oznaczony liczbą 14 i od razu przejść do OnePlus 15. Jednak to nie numeracja przyciąga największą uwagę, lecz rewolucja dotycząca aparatów.