OnePlus 13s oficjalnie. To kompaktowy flagowiec z wielką baterią

Mały rozmiar, topowa specyfikacja

OnePlus 13s to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wydajne, a jednocześnie poręczne smartfony. Urządzenie wyposażono w 6,32-calowy ekran LTPO OLED o rozdzielczości 1216 x 2640 pikseli, który obsługuje odświeżanie od 1 do 120 Hz oraz technologię Dolby Vision. Jasność ekranu może sięgać 1600 nitów, a minimalna wartość to zaledwie 1,1 nita – idealnie do nocnego przeglądania.

Dalsza część tekstu pod wideo

Telefon waży 185 gramów i ma 8,15 mm grubości. Przy szerokości 71,7 mm, powinien dobrze leżeć w dłoni. Mimo względnie kompaktowych rozmiarów, OnePlus 13s skrywa baterię o pojemności 5850 mAh – większą niż w wielu dużo większych flagowcach. Szybkie ładowanie SuperVOOC 80 W pozwala błyskawicznie uzupełnić energię, a tryb Bypass Charging umożliwia zasilanie telefonu bezpośrednio z ładowarki, co przyda się podczas długich sesji gamingowych.

Snapdragon 8 Elite i innowacyjne chłodzenie

Sercem smartfonu jest układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite, wspierany przez 12 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz 256 lub 512 GB pamięci UFS masowej 4.0. OnePlus zadbał o wydajne chłodzenie – zastosowano komorę parową o powierzchni 4400 mm2 oraz innowacyjną warstwę chłodzącą na tylnej obudowie, która ma skutecznie odprowadzać ciepło.

Telefon działa pod kontrolą oprogramowania OxygenOS 15, bazującego na Androidzie 15, oferując płynność i najnowsze rozwiązania systemowe.

Aparaty: mniej, ale lepiej

OnePlus 13s został wyposażony w dwa aparaty z tyłu: główny 50 Mpix z sensorem Sony LYT-700 (f/1.8, OIS) oraz 50-megapikselowy teleobiektyw 2x (Samsung JN5, f/2.0, EIS). Oba aparaty nagrywają wideo 4K 60 kl./s z HDR Dolby Vision. Z przodu znajdziemy 32-megapikselowy aparat z autofokusem i szerokim kątem 90°, co jest rzadkością nawet wśród najdroższych flagowców. Tym aparatem również można nagrywać w 4K.

Nowości: Plus Button, AI i Mind Space

OnePlus 13s żegna się ze znanym Alert Sliderem, wprowadzając nowy Plus Button. Ten konfigurowalny przycisk pozwala między innymi zmieniać profil dźwięku, aktywować tryb Nie przeszkadzać, zapisywać treści w Mind Space czy uruchamiać asystenta AI – Plus Mind. Sztuczna inteligencja w OnePlus 13s potrafi między innymi rozpoznawać wydarzenia na ekranie i dodawać je do kalendarza na żądanie użytkownika.

Ciekawą funkcją jest AI VoiceScribe – narzędzie do nagrywania, transkrypcji i tłumaczenia rozmów, spotkań czy filmów, nawet w aplikacjach firm trzecich (np. Zoom, WhatsApp, YouTube). Tłumaczenia na żywo pojawiają się jako napisy, a podsumowania trafiają do aplikacji Notatki. To przydatne rozwiązanie dla studentów, pracowników i wszystkich, którzy chcą szybko przetwarzać duże ilości informacji.

Łączność i design

OnePlus 13s obsługuje sieci 5.5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 (w tym aptX HD, LDAC, LHDC 5.0) oraz NFC. Na pokładzie znalazł się także port podczerwieni, który pozwala sterować urządzeniami domowymi.

Smartfon dostępny jest w trzech kolorach: Green Silk (aksamitne szkło, inspirowane oliwkami), Pink Satin (również Velvet Glass) oraz Black Velvet (metaliczny piaskowy mat).

Dostępność i cena

OnePlus 13s trafił już do przedsprzedaży w Indiach, która potrwa do 12 czerwca 2025 roku. Urządzenie w wersji 12/256 GB zostało wycenione na 54999 rupii (2400 zł), natomiast za wariant 12/512 GB trzeba zapłacić 59999 rupii (2620 zł).