Sharkoon prezentuje małe, tanie i pojemne obudowy Micro Tower

Jeśli masz w planach złożenie zestawu komputerowego, który będzie zajmować mało miejsca w mieszkaniu to Sharkoon ma coś dla Ciebie. Nowe modele kuszą kompaktowymi rozmiarami, wysoką przewiewnością i oknem z hartowanego szkła.

Jeszcze 20 lat temu bez mała wszystkie komputery wyglądały identycznie - obudowa w jednym rozmiarze i tym samym, żółknącym po latach kremowym kolorze. Różnice były czysto kosmetyczne i przeważnie obejmowały położenie włącznika oraz przycisku turbo na przednim panelu.

Sharkoon oferuje dwa różne fronty oraz dwie wersje kolorystyczne

Obecnie do wyboru są konstrukcje w każdym kształcie, rozmiarze i kolorze. Z lub bez podświetlenia RGB LED albo hartowanego szkła. Innymi słowy każdy może znaleźć coś dla siebie. Niemiecko-tajwańska firma Sharkoon postanowiła tym razem zadowolić nieco zapomnianych fanów średniej wielkości PCtów.

Sharkoon MS-Z1000 i MS-Y1000 to kompaktowe obudowy typu Micro Tower o wymiarach 362 x 170 x 425 (W x S x G) milimetrów oraz wadze około 5,7 kilograma. Wykonane zostały ze stali, hartowanego szkła oraz tworzy sztucznych. Oba modele mają przewiewny przód, a różnią się od siebie wyciętymi wzorkami.

Zainstalujemy tutaj płyty główne w formacie Micro ATX lub Mini ITX; karty graficzne o długości do 335 milimetrów; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 135 milimetrów oraz zasilacze ATX o długości do 160 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano jedną zatokę 3,5 cala lub trzy miejsca 2,5 cala.

Pod względem wentylacji zmieści się tutaj do pięciu wentylatorów - dwa 120-milimetrowe na górze; jeden 120-milimetrowy na froncie; jeden 120-milimetrowy na dole oraz jeden 80-milimetrowy z tyłu obudowy. Od producenta dostajemy zestaw filtrów przeciwkurzowych, jedno mniejsze oraz trzy większe "śmigła".

Panel I/O znajduje się na górze obudowy, bliżej przedniej krawędzi. Jest dość ubogi i gości tylko dwa USB 3.0 typu A, dwa porty audio oraz przycisk Power i Reset.

Sharkoon MS-Z1000 oraz MS-Y1000 trafiły już do pierwszych sklepów i dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej i białej. Sugerowana cena w Europie wynosi 79 euro, czyli około 359 złotych.

Źródło zdjęć: Sharkoon

Źródło tekstu: Sharkoon, oprac. własne