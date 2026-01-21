Szwedzi znowu to zrobili. Jest pojemnie, przewiewnie i estetycznie

Chociaż aktualna sytuacja na rynku podzespołów komputerowych jest nieciekawa - głównie ze względu na drogi RAM, SSD i karty graficzne - to znany szwedzki producent i tak postanowił powiększyć portfolio. Mowa oczywiście o firmie Fractal i odświeżonej wersji konstrukcji z 2022 roku.

Niemal cały przód i góra wykonane zostały z siatki mesh

Fractal Pop 2 Air to obudowa o wymiarach 462 x 215 x 481 milimetrów i masie 7,4 kilograma. W środku zamontujemy płyty główne w formacie ATX, Micro ATX oraz Mini ITX, wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 170 milimetrów oraz karty graficzne o długości 416 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano jedno miejsce 3,5" oraz dwa 2,5".

Pod względem wentylacji wejdzie tutaj do siedmiu wentylatorów - trzy 120-milimetrowe na froncie, dwa 140- lub trzy 120-milimetrowe na górze i jeden mniejszy z tyłu. Fabrycznie dostajemy trzy jednostki Fractal Aapect 12X. Fani AiO zmieszczą maksymalnie radiatory 360-milimetrowe.

Panel I/O znalazł się na górze, przy bocznej krawędzi. Gości on po jednym USB 3.2 Gen 1 typu A i C, złącze audio oraz przycisk Power, Reset i od kontroli podświetlenia. Dopełnia to zestaw filtrów przeciwkurzowych oraz wygodny system zarządzania okablowaniem.

Obudowy lada moment trafią do sklepów. Do wyboru będą trzy warianty - z zabudowanym panelem bocznym, z oknem, z oknem i RGB LED oraz czarna i biała wersja kolorystyczna. Sugerowane ceny wyglądają następująco: