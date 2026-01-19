Sprzęt

NVIDIA Rubin już tego lata. Jednak nie dla wszystkich

Mimo obaw wielu osób, Amerykanie najwyraźniej dotrzymają obietnic. Na start dostaniemy jednak tylko część oferty, aby nie dławić łańcucha dostaw.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:31
0
NVIDIA zaskoczyła branżę, ogłaszając wejście architektury Vera Rubin w fazę pełnej produkcji już w pierwszym kwartale 2026 roku. To ruch wyraźnie wyprzedzający dotychczasowy rytm premier. Zieloni nie podali jednak oficjalnej daty pierwszych dostaw. Światło na harmonogram rzucił dopiero Mike Yang, wiceprezes wykonawczy Quanta, który zdradził, że pierwsze systemy Rubin mogą trafić do klientów już w sierpniu. Pełna integracja u największych odbiorców ma zakończyć się do końca tego roku.

To sprzęt typowo serwerowy, a nie karty graficzne dla graczy

Początkowo pojawiły się obawy, czy NVIDIA dotrzyma terminu. Rubin to bowiem odejście od klasycznego podejścia chipletowego na rzecz zaawansowanego pakowania i głębokiej integracji z pamięcią HBM. Jak się jednak okazuje, ryzyko produkcyjne jest mniejsze, niż przypuszczano. Część kluczowych komponentów infrastruktury jest wspólna z rodziną Blackwell, co znacząco ułatwia przestawienie linii produkcyjnych.

Sama linia Rubin została zaprezentowana podczas targów CES 2026. W jej skład wchodzi sześć kluczowych układów obejmujących zarówno obliczenia, jak i sieć. Mówimy tu o potężnym akceleratorze Rubin z 336 miliardami tranzystorów, procesorze Vera liczącym 227 miliardów tranzystorów, NVLink 6 odpowiedzialnym za komunikację, układach sieciowych CX9 i BF4 oraz rozwiązaniu Spectrum-X 102.4T CPO bazującym na fotonice krzemowej.

Scenariusz ma przypominać wdrożenie Blackwell Ultra, czyli ograniczone wolumeny na start i stopniowe zwiększanie podaży od pierwszego kwartału przyszłego roku. Początkowo NVIDIA ograniczy się do konfiguracji NVL72, mimo że podczas zeszłorocznego GTC pokazano także wariant NVL144.

Mniejsza liczba układów w jednej szafie pozwala lepiej kontrolować pobór mocy i temperatury, a przy okazji upraszcza produkcję. Zieloni najwyraźniej wyciągnęli wnioski z problemów, jakie pojawiły się przy przejściu z Blackwell na Blackwell Ultra, gdzie nowe projekty płyt i zmiany konstrukcyjne mocno obciążyły łańcuch dostaw.

W gronie pierwszych klientów znajdują się m.in. OpenAI, Microsoft, Google oraz neochmury pokroju CoreWeave. Wszystko wskazuje więc na to, że Rubin stanie się kolejnym filarem infrastruktury AI na skalę globalną.

Image
telepolis
AI Nvidia sztuczna inteligencja akcelerator sztucznej inteligencji akcelerator AI NVIDIA Vera Rubin
Zródła zdjęć: NVIDIA
Źródła tekstu: Quanta, TechPowerUP, oprac. własne