NVIDIA poprawi jakość wideo. Także tego na Twoim dysku

GeForce RTX 4070 to nie jedyna nowość NVIDII z ostatnich dni. Zieloni na szerszą skalę wprowadzają też obsługę techniki RTX Video Super Resolution.

NVIDIA RTX Video Super Resolution to technika, którą firma zaprezentowała kilka tygodni temu. Dzięki niej posiadacze kart graficznych z serii GeForce RTX 30/40 i odpowiedniej przeglądarki mogą poprawić jakość wideo na YouTubie, Twitchu czy dowolnych serwisach streamingowych. A co z filmami, które trzymamy na dysku? Je też już można poprawić.

RTX Video Super Resolution w VLC

NVIDIA poinformowała o wprowadzeniu obsługi RTX Video Super Resolution w najpopularniejszym odtwarzaczu multimedialnym, czy VLC Media Player. Od teraz posiadacze kart GeForce RTX 30/40 także w nim mogą poprawić jakość wyświetlanego wideo, czyli tym samym wszystkich filmów, które trzymają na własnych dyskach. Nowa technika nie jest już ograniczona tylko do materiałów online.

Czym jest RTX Video Super Resolution? To technika, która wykorzystuje rdzenie Tensor w kartach graficznych GeForce, aby za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji przeskalować wideo do wyższej jakości. W skrócie można powiedzieć, że to taki DLSS do filmów. Różnica polega na tym, że materiał źródłowy nie jest generowany w niższej rozdzielczości i skalowany do docelowej, aby poprawić wydajność, jak dzieje się to w przypadku gier.

Testy wykazują, że RTX Video Super Resolution potrafi znacząco poprawić jakoś obrazu. Widać to przede wszystkim w animacjach oraz bajkach, a także w serwisach z dość wysokim bitratem, np. Disney+. Mniejsze znaczenie ma to chociażby na Twitchu, gdzie zazwyczaj na ekranie dzieje się dużo i bardzo szybko, a pierwotna jakość jest przeciętna.

Do obsługi NVIDIA RTX VSR konieczne jest zainstalowanie najnowszej wersji VLC Media Player oraz najnowszych sterowników GeForce.

Zobacz: NVIDIA GeForce RTX 4070 – test. W końcu granie bez sprzedawania nerki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: monticello / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PCWorld