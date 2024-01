Karta graficzna nie tylko poprawi jakość wideo, ale doda też HDR

Masz kartę graficzną NVIDIA GeForce? Od jakiegoś czasu za jej pomocą możesz poprawiać jakość oglądanego w sieci wideo. Teraz dodatkowo może ona z obrazu SDR zrobić materiał HDR.

NVIDIA już kilka miesięcy temu zaprezentowała technikę o nazwie RTX Super Resolution. Pozwala ona na skalowanie obrazu o niskiej rozdzielczości do wyższej rozdzielczości. Działa to trochę jak DLSS, ale na filmach, które oglądamy w sieci. Teraz Zieloni dodają do tego jeszcze jedną nowość.

NVIDIA RTX Video HDR

Nowością jest RTX Video HDR, które zostało zapowiedziane na początku stycznia. Wykorzystuje ona rdzenie Tensor w kartach graficznych, które nie tylko obraz skalują, ale też poprawiają kolory. Z filmu SDR potrafi zrobić materiał HDR. Wiadomo, że nie będzie to, to samo, co przy natywnym HDR, ale efekty i tak powinny być więcej niż zadowalające.

Dzięki mocy AI potrafi ona przekształcić standardowy zakres dynamiki wideo odtwarzanego w przeglądarkach internetowych w wysoki zakres dynamiki (HDR) na wyświetlaczach HDR10.

- informuje NVIDIA.

Nowość dostępna jest dzięki najnowszym sterownikom NVIDIA GeForce. Technika działa na filmach oglądanych w Internecie. Co prawda RTX Super Resolution działa też w aplikacjach VLC oraz MPC-BE, ale na razie brakuje w nich wsparcia dla RTX Video HDR.

Zobacz: Pierwsze testy RTX 4080 Super nie napawają optymizmem

Zobacz: Sapphire uderza z mocnym OC. Premiera Radeon RX 7600 XT Pulse

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: NVIDIA