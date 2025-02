NVIDIA wyciąga rękę do graczy. Ułatwi kupno RTX 50 w cenach MSRP

NVIDIA wyciąga rękę do graczy

No właśnie, wadą rozwiązania jest to, że program został uruchomiony tylko w Stanach Zjednoczonych. Zatem nie rozwiązuje problemu polskich użytkowników. Jednak jeśli jacyś czytelnicy Telepolis.pl mieszkają w USA, to możecie wypełnić formularz dostępny na stronie NVIDII. Jeśli zostaniecie wybrani, to kupicie RTX 5090 lub RTX 5080 w cenie MSRP.