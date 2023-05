NVIDIA ma problem z dużą popularnością GPU, ale to nie tak, jak myślisz

NVIDIA ma problem z dużą popularnością kart graficznych. Ceny już wzrosły o 40 proc., a dostępność ma być ograniczona. Jednak nie chodzi o GeForce'y.

Wszyscy wiemy, że karty graficzne z serii GeForce RTX 40 nie są wielkim sukcesem. Tak naprawdę jedynym chwalonym modelem był RTX 4090, który skierowany jest do największych entuzjastów z niezwykle zasobnym portfelem. Pomimo tego NVIDIA nie ma wielkich powodów do narzekania, bo biznes się kręci i to kręci bardzo dobrze.

NVIDIA postawiła na AI

Może i biznes gamingowy ma w tym momencie gorszy okres, ale Zieloni nadrabiają to inną działalnością. Firma w pewnym momencie postawiła na AI i był to strzał w dziesiątkę. Rozwój sztucznej inteligencji sprawił, że firmy na potęgę kupują dedykowane do tego układy NVIDII, czyli A100 oraz H100.

NVIDIA, widzą wzrost zainteresowania, zwiększyła produkcję specjalistycznych układów. Pomimo tego podaż nie nadąża za popytem. Zieloni przewidują, że do końca roku dostępność będzie bardzo ograniczona. Część partnerów już teraz musi czekać około 6 miesięcy na swoje zamówienia. Jakby tego było mało, w niektórych częściach świata ceny wzrosły o 40 proc.

Dlatego też gorsza sprzedać kart dla graczy może być firmie na rękę. Zmniejszenie produkcji z powodu małego zainteresowania oznacza, że część mocy przerobowych można przerzucić na rzecz układów A100 i H100, czyli właśnie tych do AI.

