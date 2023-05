AMD znowu gorsze. Nowe karty będą miały większy pobór mocy

Potrzebujesz nowej karty graficznej? Czekasz na tanie modele od AMD i NVIDII? Kolejne informacje potwierdzają, że Radeon RX 7600 może okazać się złym wyborem.

Do premiery nowych kart graficznych możemy już odliczać nie tyle dni, co godziny. NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti ma debiutować 24 maja, zaś AMD Radeon RX 7600 dzień później - 25 maja. Propozycje obu producentów trafiły już w ręce recenzentów i youtuberów, a więc w sieci co i rusz pojawiają się kolejne przecieki.

AMD Radeon RX 7600 ma o 25% wyższy pobór mocy

Argentyńska redakcja HD Tecnologia przedpremierowo wygadała się w temacie Radeona RX 7600. Opublikowano informacje z oficjalnego przewodnika dla testerów. Tym samym poznaliśmy zarówno pobór mocy, jak i pełną specyfikację najnowszego i najtańszego przedstawiciela rodziny AMD Radeon RX 7000.

AMD Radeon RX 7600 ma się cechować współczynnikiem TBP rzędu 165 W, a Czerwoni zalecają zasilacz o mocy 550 W. To spory skok względem poprzedniej generacji - Radeon RX 6600 miał deklarowany pobór mocy wynoszący 132 W. A więc niepozorne 23 W przekłada się na różnicę w TBP na poziomie aż 25%.

A jeszcze gorzej wygląda patrząc na nadciągające karty graficzne NVIDII. GeForce RTX 4060 Ti 8 GB to 160 W, a jest przy tym o około 24-25% wydajniejszy od AMD. Zaś tańszy GeForce RTX 4060, który pojawi się w lipcu to TGP rzędu 115 W. Innymi słowy AMD znowu będzie przegrywać pod każdym względem.

Jeśli chodzi o specyfikacje to potwierdzono wcześniejsze przecieki. Radeon RX 7600 zaoferuje 32 jednostki CU i 2048 procesorów strumieniujących sparowanych z 8 GB pamięci GDDR6 typu 18 Gbps na 128-bitowej szynie danych. Zegar GPU modelu referencyjnego to do 2250 MHz w trybie Game i do 2625 MHz w trybie Boost.

Nowa karta graficzna AMD ma debiutować już za dwa dni, czyli 25 maja. AMD nie zdradziło sugerowanych cen, ale liczne przecieki wskazują na 299 dolarów. Wliczając polski VAT to około 1 535 złotych za najtańsze modele.

