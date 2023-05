NVIDIA nie zostawia suchej nitki na AMD. Czerwoni mają problem

Znamy wyniki wydajności nowych kart graficznych AMD i NVIDII. Nie wygląda to dobrze dla Czerwonych. Zapowiada się, że to kolejna generacja, gdzie gracze będą sięgać chętnie po GeForce'y, a Radeony będą tą tańszą, ale gorszą opcją.

W tym tygodniu będą debiutować nowe karty graficzne AMD i NVIDII. Jest to o tyle ciekawe, że mowa wreszcie o tańszych układach skierowanych do zwykłych śmiertelników. Czerwoni szykują Radeona RX 7600, zaś Zieloni wypuszczą GeForce RTX 4060 Ti. Obie propozycje zaprojektowano z myślą o graniu w rozdzielczości Full HD.

NVIDIA kolejny raz będzie wydajniejsza w grach

Nie jest żadną tajemnicą, że obie karty trafiły już w ręce pierwszych recenzentów. Testy zobaczycie również na łamach Telepolis. Jednak część osób nie potrafi utrzymać języka za zębami. Tym samym w sieci pojawiły się już pierwsze wyniki wydajności obu układów. Kolejny raz NVIDIA dominuje AMD.

Serwis VideoCardz opublikował wyniki wydajności kart AMD Radeon RX 7600 i NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti w popularnym programie testowym 3DMark. Są to średnie wyciągnięte na podstawie różnych testów od kilku osób. Pomiary przeprowadzano w trzech scenariuszach - Time Spy (DirectX 12; 1440p), Time Spy Extreme (DirectX 12; 4K), Speed Way (DirectX 12; 1440p + Ray Tracing) oraz Fire Strike (DirectX; 1080p, 1440p i 4K)

GeForce RTX 4060 Ti wydaje się być od 24% do 25% wydajniejszy niż Radeon RX 7600 w teście 3DMark TimeSpy i nawet do 63% mocniejszy, gdy w grę wchodzi technologia śledzenia promieni. Różnica zmniejsza się w przypadku starszych technologii - 3DMark FireStrike to już tylko od 3% do 8% więcej na rzecz Zielonych.

Porównując do poprzednich generacji GeForce RTX 4060 Ti zdaje się być średnio o 10% wydajniejszy od GeForce RTX 3060 Ti. Pokrywałoby się to z wcześniejszymi przeciekami. Większy skok wydajności zanotowało AMD. Radeon RX 7600 jest o około 34% wydajniejszy od Radeona RX 6600.

Nowa karta Zielonych ma zadebiutować już 24 maja. Na odpowiedź Czerwonych poczekamy dzień dłużej, do 25 maja. NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB ma kosztować w Polsce oficjalnie 2039 złotych.

