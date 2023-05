Tania karta graficzna Radeon RX 7900 XT? Tak, dzięki firmie Sapphire

Jesteś fanem AMD? Chciałeś kupić Radeona RX 7900 XT? Czekałeś na niższe ceny? Świetnie się składa, bo Sapphire wypuściło nowy, tani model.

Najnowsza generacja kart graficznych AMD to seria Radeon RX 7000. Debiutowała ona pod koniec ubiegłego roku, a dokładniej 13 grudnia 2023. Do tej pory do sprzedaży trafiły dwa flagowe modele - Radeon RX 7900 XTX oraz RX 7900 XT. Ze względu na wysokie ceny nie cieszą się one zbyt dużą popularnością.

Nowy Radeon RX 7900 XT to jeden z najtańszych modeli

Wiele konsumentów czeka na mający się ukazać jeszcze w tym tygodniu model AMD Radeon RX 7600. Wygląda jednak na to, że partnerzy Czerwonych również postanowili uatrakcyjnić zakup droższych układów. Sapphire przygotowało tańszą wersję swojego flagowca.

W Chinach pojawiła się karta graficzna Sapphire Radeon RX 7900 XT Ultra Platinum L. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest to klon dostępnego od kilku miesięcy Sapphire Radeon RX 7900 XT Nitro+ Vapor-X. Zrezygnowano tutaj jednak z dolnego paska RGB LED, a komorę parową zastąpiono miedzianą podstawą.

Przekłada się to na niższe taktowania - do 2450, zamiast 2560 MHz w trybie boost. A więc tyle samo samo co w wersji RX 7900 XT PULSE. PCB karty pozostało bez zmian. Nadal znajdziemy tutaj trzy złącza zasilające typu 8-pin. Należy zakładać, że ten model będzie również oferował potrójny BIOS.

Sapphire wyceniło nową kartę graficzną na 6299 RMB, czyli około 3775 złotych. To znacznie taniej niż wcześniejszy model czy nawet MSRP AMD. Dla porównania Sapphire Radeon RX 7900 XT Nitro+ Vapor-X zaczyna się w Polsce od 4559 złotych, a najtańsze autorskie modele to aktualnie 4059 złotych.

Źródło zdjęć: Sapphire China

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne