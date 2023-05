Mały, ale bardzo pojemny SSD dla Steam Decka i ASUS ROG Ally

Masz Steam Decka? Brakuje Ci już miejsca na gry? Nie ma sprawy! Wcale nie musisz sięgać po karty pamięci. Dużo lepiej wyjdziesz wymieniając SSD na pojemniejszy.

Valve na początku ubiegłego roku, dokładniej 22 lutego 2022, dokonało czegoś niemożliwego. Ożywiło rynek handheldów, gdzie do tej pory od dłuższego czasu do wyboru był zasadniczo tylko Nintendo Switch. Aktualnie przebierać można w wielu różny propozycjach, ale najpopularniejszy i tak wydaje się Steam Deck.

Sabrent Rocket Q4 oferuje wydajność do 5000 MB?s

Większość przenośnych komputerowych konsol do gier sprzedawana jest w różnych wersjach pojemności. Skok cenowy jest jednak spory, dużo taniej kupić podstawową konsolę i samemu wymienić SSD w środku. Potrzeba do tego oczywiście odpowiednio małego nośnika. A takie zapowiedziała firma Sabrent.

Sabrent Rocket Q4 to nowa seria SSD w formacie M.2 2230, która korzysta z interfejsu PCI Express 4.0 x4 oraz protokołu NVMe 1.4. Zastosowano tutaj kontroler Phison E21 oraz kości 3D QLC NAND od Microna. Całość więc idealnie będzie pasować do Valve Steam Deck, ASUS ROG Ally czy Microsoft Surface.

Deklarowana wydajność zależy od pojemności. Producent mówi o wartościach do 5000 MB/s dla odczytu i do 3200 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 480 000 i 750 000 IOPS dla odczytu i zapisu losowego.

Sabrent Rocket Q4 trafi do sklepów w dwóch wersjach - 1 oraz 2 TB. Sugerowane ceny nie zostały podane. Znając jednak ofertę tego producenta i biorąc pod uwagę kości pamięci QLC powinno być tanio.

Źródło zdjęć: Sabrent

Źródło tekstu: oprac. własne