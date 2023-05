Potwór nie monitor! OLED dla graczy trafia wreszcie do sprzedaży

Wiele osób twierdzi, że matryce OLED to przełom w świecie monitorów. A do sprzedaży trafiła właśnie gamingowa jednostka QHD 240 Hz.

Pod koniec marca pisaliśmy na Telepolis o nowym monitorze firmy Corsair. Chodzi oczywiście o wyjątkowy model XENEON 27QHD240 w wersji OLED, który skierowany jest do graczy. Dzisiaj Amerykanie wprowadzili go wreszcie do sprzedaży. Nie jest to jednak sprzęt dla każdego, głownie ze względu na wysoką ceną.

Gamingowa bestia OLED kosztuje w Polsce 5429 złotych

Corsair XENEON 27QHD240 OLED to jak sama nazwa wskazuje 27-calowy monitor wyposażony w 10-bitową matrycę typu OLED od LG. Oferuje on rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli przy częstotliwości odświeżania do 240 Hz. Deklarowany czas reakcji (GtG) to zaledwie 0,3 milisekundy.

Producent obiecuje pokrycie palety barw sRGB w 100%, zaś DCI-P3 w 98,5%. Łącząc to kontrastem statycznym 1 500 000:1 oraz maksymalną jasnością do 1000 cd/m2 otrzymujemy obsługę materiałów HDR. Nie zabrakło też technologii AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync oraz certyfikatu VESA ClearMR 13000.

Panel I/O obejmuje dwa porty HDMI 2.1, jeden DisplayPort 1.4 i jedno USB typu C z funkcją DP, które umieszczono z lewej strony monitora. Na prawej zaś jest HUB USB z czterema USB typu A z funkcją KVM, jednym UBS typu C oraz portem audio. Panel sterowania oparto na czujniku zbliżeniowym pod ekranem.

Corsair XENEON 27QHD240 OLED dostępny jest już w sprzedaży na oficjalnej stronie producenta. Monitor wyceniono w Polsce na 5429 złotych. Objęty jest 3-letnim okresem gwarancyjnym.

Źródło zdjęć: Corsair

Źródło tekstu: oprac. własne