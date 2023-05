Japończycy prezentują miniaturowe i wydajne SSD nowej generacji

Szukasz wydajnego i pojemnego SSD do konsoli Steam Deck lub ASUS ROG Ally? W takim razie Japończycy mają coś dla Ciebie. Ma być tanio i energooszczędnie.

W ostatnim czasie pojawia się sporo nowych SSD. Powodów jest przynajmniej kilka - rekordowo tanie pamięci NAND, popularyzacja interfejsu PCI Express 5.0, zbliżające się tajwańskie targi Computex 2023 czy wreszcie coraz więcej urządzeń korzystających ze standardu M.2 2230.

Kioxia chwali się 6. generacją kości pamięci 3D TLC NAND

A tak się składa, że Japończycy mają wreszcie gotowe pamięci nowej generacji. Mowa o 162-warstwowych kościach 3D TLC NAND w postaci Kioxia BiCS6. Zastąpione one dotychczasowe 112-warstwowe BiCS5.

Kioxia BG6 to nośniki półprzewodnikowe typu M.2 korzystające z interfejsu PCI Express 4.0 x4 oraz protokołu NVMe 1.4c. Zastosowano tutaj wcześniej wspomniane autorskie kości pamięci 6. generacji. Jest to rozwiązanie typu DRAM-less, a jako pamięć podręczna używana jest pamięć RAM w komputerze lub konsoli.

Deklarowana wydajność to do 6000 MB/s dla odczytu i do 5300 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 850 000 i 900 000 IOPS dla odczytu i zapisu losowego. Do wyboru będą pojemności 256 i 512 GB oraz 1 i 2 TB.

Japończycy nie zdradzili sugerowanych cen, ale twierdzą, że ma być "przystępnie cenowo" i energooszczędzie. Pierwsze nośniki Kioxia BG6 trafią do partnerów OEM w drugiej połowie roku.

Źródło zdjęć: Kioxia

Źródło tekstu: oprac. własne