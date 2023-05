Diablo IV z nowym zwiastunem. Część fanów jest niezadowolona

Blizzard postanowił podgrzać atmosferę i uraczył osoby czekające na Diablo IV nowym zwiastunem wideo. Tym razem skupia się on na fabule.

Chyba nikomu nie trzeba przedstawiać Diablo, czyli kultowej serii gier hack'n'slash, która debiutowała w 1996 roku. Do tej pory od studia Blizzard otrzymaliśmy trzy główne części, a kolejna jest już na horyzoncie. Jako, że premiera Diablo IV planowana jest na 6 czerwca 2023 to do sieci trafił kolejny zwiastun wideo.

Fani serii narzekają na muzykę użytą w trailerze Diablo IV

A jak gra będzie się prezentowała fabularnie? Tak: Wiele lat po wydarzeniach z Diablo III miliony ludzi zostało wymordowanych w wyniku działań zarówno Wysokich Niebios, jak i Płonących Piekieł. W próżni władzy pojawia się legendarne imię: Lilith, córka Mefista, szeptanego protoplasty ludzkości.

Jej uścisk na Sanktuarium wbija się głęboko w serca zarówno mężczyzn, jak i kobiet, kultywując to, co najgorsze w jego mieszkańcach i pozostawiając świat mrocznym, beznadziejnym miejscem.

Blizzard szykuje trzy wersje gry Diablo IV - podstawową, deluxe oraz ultimate. Na platformie Battle.net wyceniono je kolejno na 70, 90 i 100 euro. Gra dostępna będzie na PC oraz konsolach Sony i Microsoft.

Minimalne wymagania sprzętowe:

Procesor: Intel Core i5-2500K lub AMD FX-8100

Pamięć RAM: 8 GB

Grafika: NVIDIA GeForce GTX 660 lub AMD Radeon R9 280

Miejsce na dysku: 45 GB (SSD)

System: Windows 10 (64-bitowy)

Zalecana konfiguracja sprzętowa:

Procesor: Intel Core i5-4670K lub AMD Ryzen 3 1300X

Pamięć RAM: 16 GB

Grafika: NVIDIA GeForce GTX 970 lub AMD Radeon RX 470

Miejsce na dysku: 45 GB (SSD)

System: Windows 10 (64-bitowy)

