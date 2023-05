Złe wieści w sprawie nowych procesorów Intel Meteor Lake-S

Czekasz na nowe procesory Intela? W takim razie nie mamy dobrych wieści. Najnowsza mapa wydawnicza potwierdza anulowanie przedstawiciela rodziny Meteor Lake-S.

Najnowsze procesory na rynku konsumenckim to serie AMD Ryzen 7000 oraz Intel Raptor Lake-S, które debiutowały pod koniec ubiegłego roku. I chociaż od premiery minęło ledwie kilka miesięcy to zarówno Czerwoni, jak i Niebiescy pracują w pocie czoła nad kolejnymi rodzinami.

W tym roku zobaczymy procesory Intel Raptor Lake Refresh

AMD na aktualnej platformie AM5 wydało do tej pory tylko jedną serię, zaś Intel na LGA 1700 już dwie. Wygląda jednak na to, że wcześniejsze problemy u Niebieskich dotyczące następcy Intel Core 13. generacji są prawdą.

Użytkownik Twittera o pseudonimie "OneRaichu", który znany jest już z wcześniejszych przecieków, opublikował kolejną ciekawą informację. Jest to podobno mapa wydawnicza Intela na lata 2022 - 2026. Mowa o jej bardzo aktualnej wersji datowej na 18. tydzień, a więc 1 - 7 maja. Niestety jest ona w większości ocenzurowana.

Procesory Intel Meteor Lake-S w konfiguracji 6P+8E zostały anulowane. Potwierdzają się więc wcześniejsze plotki. Nie znaczy to jednak, że taka konfiguracja nie trafi do laptopów. Co więcej Amerykanie podobno nadal pracują nad mocniejszym wariantem 6P+18E, który debiutowałby wraz z serią Intel Arrow Lake-S.

W tym roku do sprzedaży mają trafić procesory Intel Raptor Lake Refresh. Zakłada się debiut w trzecim kwartale. Te CPU nadal będą korzystały z gniazda LGA 1700. Będzie to lekkie odświeżenie oferty, a więc główną różnicą będą zapewne wyższe taktowania oraz lepszy kontroler pamięci.

Zobacz: Autorskie Radeony RX 7600 trafiły do sklepów. Znamy ceny

Zobacz: NVIDIA nie zostawia suchej nitki na AMD. Czerwoni mają problem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: OneRaichu@Twitter, Intel

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne