NVIDIA wprowadza zmiany. Referencyjny RTX 4090 Ti będzie ogromny

NVIDIA szykuje referencyjną wersję karty graficznej GeForce RTX 4090 Ti. Z doniesień wynika, że będzie to potężna konstrukcja zarówno wydajnościowo, jak i gabarytowo.

Chociaż najczęściej kupujemy karty graficzne produkcji MSI, Asusa, Gigabyte'a czy Palita, to tzw. referencyjne modele ma w swojej ofercie również NVIDIA. Nie inaczej będzie w przypadku nadchodzącej serii GeForce RTX 40. Najwyższy model, czyli RTX 4090 Ti, ma być ogromną kartą.

Referencyjny GeForce RTX 4090

Kilka tygodni temu mogliśmy zobaczyć radiator referencyjnego GeForce'a RTX 4090 Ti. Na chińskim forum Chiphell wyciekły zdjęcia, z których wynikało, że będzie to bardzo duża konstrukcja z dwoma wentylatorami. Okazuje się, że finalnie projekt może być inny. Nowe plotki sugerują, że referencyjny GeForce RTX 4090 Ti będzie wyposażony w aż trzy wentylatory. Tak przynajmniej twierdzi znany informator @kopite7kimi.

Chociaż napisał on, że chłodzenie z trzema wentylatorami będzie stosowane w połączeniu z układem AD102, to prawdopodobnie nie trafi ono do modelu RTX 4090, który ma zadebiutować w październiku. Bardziej prawdopodobne wydaje się zastosowanie mocniejszego chłodzenia w karcie GeForce RTX 4090 Ti, która ma trafić do sprzedaży po jakimś czasie z jeszcze wyższym zapotrzebowaniem na prąd (to pewnie jest model, który ma dobić do 600 W).

At least, they designed a triple-fan cooler for reference board of AD102. https://t.co/vQb2KnpE4y — kopite7kimi (@kopite7kimi) June 9, 2022

W przypadku serii RTX 30 również pojawiały się plotki o referencyjnym chłodzeniu z trzema wentylatorami, ale to nigdy nie zostało wykorzystane. Dlatego powyższe informacje lepiej traktować z przymrużeniem oka.

Zobacz: Windows 11 zrywa z legendą. Szykuje się nowy obowiązek

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Chiphell

Źródło tekstu: VideoCardz