Jeśli planowałeś kupno GeForce RTX 4080, to możesz mieć duży problem

Planowałeś zakup karty graficznej GeForce RTX 4080? Możesz mieć problem, bo model, który dzisiaj ma premierę, ma mieć bardzo ograniczoną dostępność.

Dzisiaj (16 listopada) premierę ma nowa karta graficzna GeForce RTX 4080. Sprzedaż rusza o godzinie 15:00 czasu polskiego. Jeśli chcecie nabyć jeden z dostępnych modeli, to musicie się spieszyć, bo plotki mówią o bardzo słabej dostępności.

Słaba dostępność GeForce RTX 4080

Takie informacje przekazał twórca z kanału Moore's Law is Dead. Według jego informacji NVIDIA przygotowała niewielką liczbę układów RTX 4080, więc firmy pokroju Gigabyte'a, Asusa czy MSI nie mogły wyprodukować wystarczającej liczby kart na premierę. Niektóre źródła mówią wręcz o śmiesznej dostępności, która jest nieporównywalnie niższa do poprzednich generacji kart.

Jak duża modeli trafi na rynek? Tego dokładnie nie wiemy. GeForce RTX 4080, z powodu niższej ceny, powinien cieszyć się większym zainteresowaniem niż RTX 4090. Pomimo tego mówi się o dwukrotnie niższej liczbie dostępnych kart w dniu premiery w porównaniu do wyższego modelu. Co gorsze, sytuacja w tym roku nie ma ulec większej poprawie. Dopiero w 2023 roku ma być więcej okazji do zakupu karty.

Inaczej ma to wyglądać w przypadku AMD i kart Radeon RX 7900 XT oraz RX 7900 XTX. Czerwoni podobno solidnie przygotowali się na premierę i do sklepów ma trafić dużo egzemplarzy. Warto przypomnieć, że ich sprzedaż rusza 13 grudnia.

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: NotebookCheck, Moore's Law is Dead