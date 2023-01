GeForce RTX 4070 już na testach. Poznaliśmy taktowania

W bazie GPU-Z zaczęły pojawiać się pierwsze karty graficzne GeForce RTX 4070. Tym samym poznaliśmy ich specyfikację, w tym także taktowania niektórych modeli niereferencyjnych. To przy okazji oznacza, że karta jest już testowana przez producentów, a premiera jest coraz bliżej.

Z dostępnych informacji wynika, że karta NVIDIA GeForce RTX 4070 będzie miała taktowanie bazowe na poziomie 1920 MHz, ale w Boost będzie ono rosło do 2475 MHz. Chodzi oczywiście o modele referencyjne. To kolejno o 390 i 135 MHz mniej w porównaniu z modelem RTX 4070 Ti.

Jeśli chodzi o wersje niereferencyjne, to na razie w bazie GPU-Z jest tylko jeden wariant — Colorful RTX 4070 iGame Ultra White OC. Ten będzie miał podwyższone taktowanie w Boost o 30 MHz w porównaniu z modelami referencyjnymi, co daje 2505 MHz.

Reference RTX 4070 has a Base clock of 1920 and 2475 boost



first AIB to finish a 4070 is Colorful with their Ultra W OC line, boost of 2505 MHz