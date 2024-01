NVIDIA prezentuje nowe karty graficzne RTX 40 Super

To już oficjalne. Zgodnie z przewidywaniami NVIDIA zaprezentowała dzisiaj nowe karty graficzne z serii GeForce RTX 40. Gracze powinni być zadowoleni.

NVIDIA zaprezentowała trzy nowe modele kart graficznych: GeForce RTX 4070 Super, GeForce RTX 4070 Ti Super oraz GeForce RTX 4080 Super. To oznacza duże zmiany w portfolio firmy, bo jednocześnie kilka innych konstrukcji wchodzi w etap EOL, czyli end-of-life.

Nowe karty GeForce RTX 40 Super

Nie ma tutaj żadnego zaskoczenia. NVIDIA zaprezentowała oficjalnie trzy modele, o których informacje krążyły już od kilku miesięcy. Potwierdziło się wszystko to, co słyszeliśmy w ciągu ostatnich tygodni, w tym specyfikacja poszczególnych modeli, jak i ich ceny.

GeForce RTX 4070 Super

Z perspektywy graczy najciekawszym modelem powinien być GeForce RTX 4070 Super. Karta oferuje 7168 jednostek CUDA, czyli o 20 proc. więcej w porównaniu ze standardowym modelem RTX 4070. Taktowanie to 1980 MHz bazowo i do 2475 MHz w Boost.

Do tego dochodzi 12 GB pamięci GDDR6X na 192-bitowej szynie, co daje przepustowość na poziomie 504 GB/s. NVIDIA twierdzi, że GeForce RTX 4070 Super jest wydajniejszy od RTX 3090, a dzięki DLSS3 oferuje nawet o 50 proc. więcej klatek na sekundę. TGP jest o 20 W wyższej w porównaniu z RTX 4070 i wynosi 220 W.

Karta trafi do sklepów 17 stycznia w cenie 599 dolarów. Nie znamy jeszcze polskich cen, ale według aktualnego kursu to około 2387 zł. Po dodaniu podatku VAT powinniśmy spodziewać się kwoty w okolicach 2999 zł.

GeForce RTX 4070 Ti Super

Kolejnym modelem jest GeForce RTX 4070 Ti Super. W tym przypadku mamy do czynienia z 16 GB pamięci GDDR6X na 256-bitowej szynie, co daje 672 GB/s przepustowości. Konstrukcja oferuje też 8448 rdzeniu CUDA (standardowy model miał ich 7680). Zegary to odpowiednio 2340 i 2610 MHz. TGP karty zostało na tym samym poziomie, co w RTX 4070 Ti, czyli 285 W.

W tym przypadku NVIDIA twierdzi, że RTX 4070 Ti Super jest aż o 60 proc. wydajniejsza od RTX 3070 Ti i to w standardowej rasteryzacji. Po włączeniu DLSS3 wzrost liczby klatek na sekundę ma być nawet 2,5-krotny. Sklepowa premiera zaplanowana jest na 24 stycznia w cenie 799 dolarów, czyli prawdopodobnie około 3999 zł (z podatkiem VAT).

GeForce RTX 4080 Super

Ostatnia nowość to GeForce RTX 4080 Super z 10240 jednostkami CUDA i 16 GB pamięci GDDR6X na 256-bitowej magistrali. To przekłada się na 736 GB/s przepustowości. Z kolei taktowania wynoszą 2295 MHz bazowo i 2550 MHz w Boost, oczywiście w modelach referencyjnych.

Karta ma być o 40 proc. wydajniejsza od RTX 3080 Ti w standardowej rasteryzacji. Natomiast po włączeniu DLSS3 ma generować nawet 2 razy więcej klatek na sekundę. W porównaniu ze zwykłym modelem RTX 4080 mamy tutaj nie tylko więcej rdzeni, ale też szybsze pamięci. Tutaj TGP również jest takie samo, jak w RTX 4080 i wynosi 320 W.

GeForce RTX 4080 Super pojawi się na sklepowych półkach 31 stycznia w cenie 999 dolarów. Znowu powinniśmy to przeliczyć na złotówki, a następnie dodać 23 proc. podatku VAT, co powinno dać około 4899 zł.

Wszystkie karty zasilane są za pomocą pojedynczej wtyczki 12VHPWR. Pod względem designu modele Founders Edition wyróżniają się tym, że są całkowicie czarne, gdzie wcześniejsze wersje miały elementy srebrne lub grafitowe.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: NVIDIA