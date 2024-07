Chcesz kupić kartę graficzną GeForce RTX 40? Możesz mieć problem

Od przyszłego miesiąca kupno karty graficznej GeForce RTX 40 może być mocno utrudnione. Szykują się braki w dostawach, spowodowane problemami z pamięciami GDDR6X.

GeForce RTX 40 to jedne z najpopularniejszych kart graficznych wśród graczy. Co prawda wielkimi krokami zbliża się premiera pierwszych modeli nowe generacji, ale wciąż wiele osób chętnie sięga na architekturę Lovelace. Rzecz w tym, że od przyszłego miesiąca może to być utrudnione z powodu problemów produkcyjnych.

Gorsza dostępność kart graficznych

Od przyszłego miesiąca dostępność kart graficznych GeForce RTX 40 może być mocno ograniczona. Ma to być spowodowane wadliwą partią pamięci GDDR6X, dostarczonych przez firmę Micron. Nie przeszły one kontroli jakości i musiały zostać zwrócone, przez co produkcja będzie niższa, niż zakładano.

Dobra informacja jest taka, że gorsza dostępność ma być chwilowa i nie potrwa długo. Najgorzej ma być w przypadku modeli GeForce RTX 4070, ale trudniej może być też kupić RTX 4080 oraz RTX 4090. Pozostałem modele NVIDII, a także konstrukcje AMD, korzystają z pamięci GDDR6 (bez X), więc ich problem nie dotyczy.

Pamiętajcie, że powyższe informacje nie zostały potwierdzone przez NVIDIĘ, więc należy je traktować jako plotkę.

