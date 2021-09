GeForce RTX 3080 Ti z 20 GB pamięci istnieje i został przetestowany

Karta graficzna GeForce RTX 3080 Ti początkowo miała mieć aż 20 GB pamięci VRAM, ale ostatecznie NVIDIA zdecydowała się jedynie na 12 GB. Jednak powstało kilka lepszych modeli i jeden z nich trafił do pewnego YouTubera.

Jeszcze przed premierą karty graficznej GeForce RTX 3080 Ti pojawiały się plotki, że będzie ona wyposażona w 20 GB pamięci VRAM. Ostatecznie do sprzedaży trafił wariant z 12 GB pamięci. Nie wiadomo, czemu NVIDIA zdecydowała się na taki ruch. Było to zaskakujące nawet dla partnerów Zielonych, którzy zdążyli stworzyć kilka egzemplarzy RTX-a 3080 Ti z 20 GB VRAM. Jeden z nich, w wersji Gigabyte'a, trafił do rosyjskiego YouTubera, który miał okazję go przetestować.

GeForce RTX 3080 Ti z 20 GB pamięci

Niestety, dla karty Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti z 20 GB pamięci nie ma sterowników NVIDIA Game Ready, więc nie można przetestować jej możliwości w grach. Jednak model ten nie ma LHR (Lite Hash Rate), czyli ograniczenia w kopaniu kryptowalut, więc tutaj nie było problemów ze sprawdzeniem wydajności. Karta uzyskała aż 94 MH/s zarówno w Gminer, jak i NBminer, czyli aż o 63 procent więcej niż standardowy model RTX 3080 Ti z LHR. Warto jednak zaznaczyć, że GPU było jednocześnie wykorzystywanie do nagrywania wideo, więc prawdopodobnie dałoby się uzyskać na niej około 98 MH/s.

YouTuberowi udało się kupić kartę od jednego ze sprzedawców w Sankt Petersburgu w cenie 225 tys. rubli, czyli około 3100 dolarów. Nie wiadomo, jak to się stało, że była ona w posiadaniu sklepu. Karta ta zapewne nie powinna nigdy trafić do sprzedaży.

