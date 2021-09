Uważaj, górnicy sprzedają używane dyski SSD i HDD jako nowe

Kryptowaluta Chia traci na wartości, przez co jej wydobywanie jest nieopłacalne. Dlatego górnicy wyprzedają używane dyski SSD, często oszukując, że te są całkowicie nowe.

Kilka miesięcy temu na popularności zaczęła zyskiwać nowa kryptowaluta o nazwie Chia. Ta miała być ekologiczna, bowiem do wydobywania nie potrzebowała dużej mocy obliczeniowej kart graficznych czy koparek typu ASIC. Nic dziwnego, że momentalnie zainteresowali się nią górnicy, którzy chwilowo doprowadzili do podwyżki cen dysków, ale na szczęście nie powtórzyła się sytuacja z kartami graficznymi. Teraz mają oni problem, bo kurs Chia polecał na łeb na szyję.

Używane dyski sprzedawane jako nowe

W najlepszym momencie Chia była warta prawie 1650 dolarów i wydawało się, że może być kolejnym celem wielu górników. Jednak kursu nie udało się utrzymać. Cena zaczęła szybko spadać i od dłuższego czasu utrzymuje się w zakresie 200-300 dolarów. Nic dziwnego, że górnicy coraz mniej interesują się Chia. W Chinach rozpoczęło się już wyprzedawanie używanych dysków SSD, które służyły do wydobywania kryptowaluty. Co gorsze, wielu sprzedawców oszukuje, że te są całkowicie nowe, chociaż w rzeczywistości mogą być na skraju swojej żywotności.

Na razie nie ma powodów do obaw. Sytuacja dotyczy na ten moment przede wszystkim Chin, ale nie można wykluczyć, że ostatecznie te wszystkie, wymęczone dyski SSD i HDD trafią również do Europy, w tym także do Polski, tym bardziej biorąc pod uwagę problemy z półprzewodnikami. Dlatego w najbliższych miesiącach warto być szczególnie ostrożnym w momencie kupowania dysku, bowiem można trafić na minę.

