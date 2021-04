Mobilne RTX 3050 Ti oraz RTX 3050 przetestowane. Dobre karty do tanich laptopów

W sieci pojawiły się wyniki testów mobilnych kart graficznych GeForce RTX 3050 Ti oraz RTX 3050. Jeśli są prawdziwe, to szykują się solidne GPU do tańszych laptopów dla graczy.

Od kilku tygodni krążą plotki na temat mobilnych kart graficznych GeForce RTX 3050 Ti oraz RTX 3050. Co prawda nadal nie otrzymaliśmy oficjalnych informacji, ale do sieci właśnie wyciekły właśnie testy wydajności obu modeli w programie 3DMark TimeSpy oraz grze Shadow of the Tomb Raider.

Zacznijmy od specyfikacji obu kart. Z informacji zamieszczonych w GPU-Z wynika, że RTX 3050 wyposażony jest w 2048 jednostek CUDA, a RTX 3050 Ti ma ich 2560. W obu przypadkach należy spodziewać się 4 GB pamięci GDDR6 na 128-bitowej magistrali, co przy efektywnym taktowaniu 11000 MHz daje przepustowość na poziomie 88 GB/s. Karty, podobnie jak inne, mobilne modele z serii RTX 3000, oferowane będą z różnym TGP w zakresie od 35 do 80 W. To im wyższe, tym lepsza wydajność.

A jeśli już przy wydajności jesteśmy, to z wykresów wynika, że GeForce RTX 3050 zaoferuje moc na poziomie GTX 1660 Ti Max-Q. Z kolei GeForce RTX 3050 Ti zbliża się pod względem możliwości do RTX 2060 Max-Q. Szkoda, że nie wiemy, jakie konkretnie wersje (z jakim TGP) były testowane. Możemy jedynie domniemywać, że w obu przypadkach to najmocniejsze warianty z TGP wynoszącym 80 W. Premiera obu modeli prawdopodobnie zaplanowana jest na drugi kwartał 2021 roku.

Źródło tekstu: NotebookCheck