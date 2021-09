NVIDIA GeForce RTX 30 Super - wyciekła specyfikacja nowych kart

NVIDIA szykuje odświeżenie kart graficznych z architekturą Ampere. Do sieci wyciekła właśnie prawdopodobna specyfikacja modeli z serii GeForce RTX 30 Super.

NVIDIA powoli szykuje się do odświeżenia kart graficznych z architekturą Ampere. Na podobny krok Zieloni zdecydowali się już przy modelach Turing, wprowadzając w połowie ich cyklu życia modele z serii Super. Tym razem ma być podobnie. Co więcej, właśnie pojawiła się prawdopodobna specyfikacja czterech nowych konstrukcji — GeForce RTX 3090 Super, RTX 3080 Super, RTX 3070 Super oraz RTX 3060 Super.

NVIDIA GeForce RTX 30 Super — specyfikacja

Według plotek karta GeForce RTX 3090 Super będzie wyposażony w pełny układ GA102, co oznacza między innymi 10752 jednostki CUDA. W parze z nimi mają iść 24 GB pamięci GDDR6X o podwyższonym taktowaniu do 20 Gbps dzięki poprawkom Microna. Wcześniejsze pogłoski sugerowały TGP na poziomie aż 400 W. Spodziewany wzrost wydajności to około 5%, co przy cenie 1499 dolarów nie wydaje się dużą różnicą. Nie wiadomo czy karta otrzyma nazwę Super. Możliwe, że NVIDIA zdecyduje się na coś innego, np. RTX 3090 Ti.

Jeśli chodzi o GeForce RTX 3080 Super, to w tym modelu powinniśmy spodziewać się nowego układu GA103 z 8960 jednostkami CUDA i 12 GB pamięci GDDR6X na 384-bitowej szynie. Wydajnościowo karta ma się mieścić między modelami RTX 3080 oraz RTX 3080 Ti. Spodziewana cena to 699 dolarów, co podważa sens kupowania modelu 3080 Ti, który może być o kilkaset dolarów droższy, a tylko niewiele wydajniejszy.

Oprócz tego NVIDIA ma szykować również modele RTX 3070 Super oraz RTX 3060 Super. O ile w przypadku 3070 mowa jedynie o usprawnieniach pamięci na GDDR6X, o tyle wersja RTX 3060 Super ma otrzymać więcej poprawek. Według plotek karta będzie nie tylko wyposażona w więcej pamięci VRAM (12 GB), ale też więcej rdzeni CUDA od modelu Titanium. To by oznaczało, że RTX 3060 Super będzie szybszy niż RTX 3060 Ti.

Let's make a summary.

3090S 10752 24GB G6X

3080S 8960 12GB G6X

3070S 5888 8G G6X

3060S 5632 12G G6

Although I doubt the specs of some of them and the name of 90S.

👀👀👀 — kopite7kimi (@kopite7kimi) September 22, 2021

Jeśli plotki się potwierdzą, to Zieloni znowu mocno namieszają w swojej ofercie. Z jednej strony RTX 3080 Super będzie pozycjonowany między modelem zwykłym oraz Ti, a z drugiej RTX 3060 Super ma być wydajniejszy niż RTX 3060 Ti. Warto jednak pamiętać, że to tylko pogłoski, które nie muszą znaleźć potwierdzenia w rzeczywistości. Biorąc pod uwagę problemy z dostępnością kart graficznych, nie wiadomo, czy NVIDIA w ogóle zdecyduje się na odświeżenie architektury Ampere zaledwie rok przed premierą modeli Lovelace. Jeśli tak, to prawdopodobnie stanie się to dopiero na początku 2022 roku.

