Kup Nothing Phone (3a), dostaniesz za darmo smartwatch lub słuchawki

Seria Nothing Phone (3a) miała swoją premierę tydzień temu i od razu trafiła do przedsprzedaży na stronie nothing.tech.

Ceny za nowe modele są dość atrakcyjne. Podstawowy Nothing Phone (3a) w konfiguracji 8 + 128 GB kosztuje 1569 zł , a na wariant 12 + 256 GB trzeba przeznaczyć 1779 zł . Z kolei Nothing Phone (3a) Pro w wariancie 12 + 256 GB został wyceniony na 2049 zł.

Warto zwrócić uwagę na te telefony już teraz. Do każdego Nothing Phone (3a) w terminie do 19 marca 2025 r. dodawany jest zegarek Nothing CMF Watch Pro o wartości 249 zł . Zakup można zrealizować już teraz, a wysyłka nastąpi w zależności od sklepu od 13 lub od 17 marca.

Podobna okazja czeka na tych, których zainteresował nieco lepiej wyposażony model Nothing Phone (3a) Pro. Od dziś do 25 marca 2025 r. do telefonu będą dodawane czarne słuchawki Nothing Ear (a) o wartości 379 zł. Smartfon już teraz można dodać do koszyka, a wysyłka będzie realizowana po 25 marca.