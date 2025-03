Nothing Phone (3a) i Phone (3a) Pro już są. Te telefony będą hitem

Seria Nothing Phone (3a) wznosi się na wyższy poziom – w porównaniu do poprzedników z linii Phone (2a) nowe modele doczekały się wielu ciekawych usprawnień. Nowe smartfony powalczą o swoje miejsce w segmencie do około 2 tys. zł.

Dwa nowe modele Nothing Phone (3a) i Nothing Phone (3a) Pro więcej łączy, niż dzieli – obydwa mają bardzo zbliżoną specyfikację, a najważniejsze różnice dotyczą aparatów. Telefony przyciągają wzrok typowym dla marki wzornictwem z przezroczystymi tyłami ze szkła, pod którymi widać część wewnętrznych komponentów. Mocno zaakcentowane zostały wyspy aparatów okolone ledowym podświetleniem Glyph. Całość jest mocno w stylu Nothing i nie pozostawi nikogo obojętnym.

Nothing Phone (3a):

W porównaniu do poprzedniej generacji seria Phone (3a) zwiększa swoją wytrzymałość do klasy IP64. Na płaskiej ramce bocznej obudowy znalazł się dodatkowy klawisz dla specjalnych funkcji Essential Space.

Nothing Phone (3a) Pro:

W obydwu telefonach znalazł się 10-bitowy ekran flexible AMOLED o przekątnej 6,77 cala, w rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2392), z adaptacyjnym odświeżaniem 120 Hz i jasnością sięgającą 3000 nitów (HDR, standardowo 1300 nitów), co stanowi wzrost o 131% w porównaniu z Phone (2a). Zabezpieczaniem wyświetlacza jest szkło Panda Glass.

Moc do pracy w obydwu modelach z serii Nothing Phone (3a) dostarcza układ Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm Gen 2 TSMC), wspierany przez do 12 GB pamięci RAM. Na własne dane użytkownicy otrzymują do 256 GB pamięci UFS. Układ Qualcomma zapewniają wyraźny skok mocy (CPU do 33%, przetwarzanie AI do 92%) w porównaniu do MediaTeków z poprzedniej generacji, dodatkowo użytkownik otrzymuje wybrane funkcje Snapdragon Elite Gaming zwykle zarezerwowane dla flagowych urządzeń.

Nowe smartfony Nothing zapewniają łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 i NFC, w modelu Phone (3a) Pro znalazła się dodatkowo obsługa standardu eSIM. Sygnał podczas połączeń wzmacnia antena 360°.

Mocno ulepszone aparaty

Najważniejsze różnice między wariantami telefonów dotyczą aparatów. W obydwu modelach główna jednostka ma 50 Mpix (f/1.88, OIS & EIS), a towarzyszący jej aparat szerokokątny – 8 Mpix (120°, f/2.2).

Na tym jednak nie koniec. W porównaniu do poprzedniej generacji seria Phone (3a) doczekała się też trzeciego aparatu. W modelu Nothing Phone (3a) ma on rozdzielczość 50 Mpix i został połączony z teleobiektywem (f/2.0, EIS), zapewniającym zoom optyczny 2x i maksymalny cyfrowy 30x.

Do Nothing Phone’a (3a) Pro trafiła nieco lepsza jednostka – matryca 50 Mpix połączona jest tym razem z teleobiektywem peryskopowym (f/2.55, OIS & EIS), zapewniającym zoom optyczny 3x oraz maksymalny 60x ultra zoom. Poprzednia seria nie miała w ogóle aparatów tele, a ich dodatek w nowej generacji zapewni zauważalnie większe możliwości fotograficzne.

Inne są też aparaty selfie. Nothing Phone (3a) wykorzystuje matrycę 32 Mpix, podczas gdy Phone (3a) Pro ma ulepszony przedni aparat 50 Mpix zdolny do nagrywania filmów 4K z adaptacyjną stabilizacją AI i ulepszaniem nagrywania filmów po zmroku.

Seria Nothing Phone (3a) pracuje pod kontrolą systemu Android 15 z charakterystycznym dla marki interfejsem Nothing OS 3.1, którego wyróżnik stanową monochromatyczne ikony i inne elementy systemu.

Specjalnym dodatkiem jest Essential Space – nowe, oparte na sztucznej inteligencji centrum notatek i pomysłów. Za pomocą jednego przycisku użytkownik może zapisać, zarejestrować, przechwytywać i zapamiętywać wszelkie treści zdjęciowe, tekstowe i głosowe, w taki sposób, aby wrócić do nich w dowolnej chwili dzięki klawiszowi Essential Key. Jego wciśnięcie przechwytuje i wysyła zawartość do Essential Space, wciśnięcie dłużej nagrywa notatkę głosową, a wciśniecie dwukrotnie, przenosi użytkownika bezpośrednio do wszystkich zapisanych treści.

Seria telefonów (3a) będzie otrzymywać aktualizacje przez 6 lat, począwszy od momentu premiery. Obejmuje to trzy lata aktualizacji Androida i sześć lat wsparcia zabezpieczeń, a także dodatkowych aktualizacji łatek naprawczych i poprawiających funkcjonalności.

Dostępność i ceny

Seria Nothing Phone (3a) wchodzi do sprzedaży w całkiem przystępnych cenach. Podstawowy model w konfiguracji 8 + 128 GB kosztuje 1569 zł, a wariant 12 + 256 GB oznacza wydatek 1779 zł.

W Europie Nothing Phone (3a) Pro jest dostępny w jednym wariancie 12 + 256 GB i został wyceniony na 2049 zł.