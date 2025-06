Nintendo drwi z Sony i Microsoftu. Switch 2 z historycznym rekordem

To rekord nie tylko dla Nintendo, lecz dla wszystkich konsol w historii

Nintendo Switch 2 zadebiutował na rynku 5 czerwca 2025 roku i już w pierwszych czterech dniach sprzedaży osiągnął historyczny wynik – sprzedano ponad 3,5 miliona egzemplarzy tej konsoli na całym świecie. To absolutny rekord zarówno dla Nintendo, jak i całej branży gier wideo, czyniąc Switcha 2 najszybciej sprzedającą się konsolą w historii.

Tak imponujący wynik sprzedaży udało się osiągnąć pomimo wyższej ceny urządzenia . Dla porównania, pierwszy Switch potrzebował niemal miesiąca, by osiągnąć 2,7 miliona sprzedanych sztuk, a PlayStation 5 uzyskała 4,5 miliona sprzedanych sztuk dopiero w siedem tygodni.

O sukcesie zadecydowało ogromne zainteresowanie graczy, którzy ustawiali się w kolejkach przed sklepami, brali udział w loteriach zakupowych i składali zamówienia online. Switch 2 to nie tylko większy i bardziej responsywny ekran, ale także nowe, magnetyczne kontrolery Joy-Con 2 oraz znacznie mocniejsze podzespoły, które umożliwiają płynniejszą rozgrywkę i lepszą grafikę.

Do końca marca przyszłego roku 15 mln sztuk? To możliwe

Wygląda na to, że Japończykom doskonale idzie ich wielki plan ponownego zdobycia serc milionów graczy na całym świecie. Prezes Nintendo, Shuntaro Furukawa, przeprosił klientów, którym nie udało się zdobyć konsoli, i zapowiedział zwiększenie produkcji, by sprostać popytowi.

Firma planuje sprzedać 15 milionów Switchów 2 do końca marca 2026 roku, a niektóre prognozy mówią nawet o 20 milionach. Z tak dobrym startem prognozy nie wydają się nierealne. Producent nie popełnił tym razem błędów, jakie towarzyszyły Wii U, a jedyne zarzuty, jakie można mieć w tym momencie do Nintendo to wciąż dość wąska biblioteka gier na nową generację sprzętu. Szczęśliwie działają też tysiące gier z pierwszego Switcha, więc nikt na nudę nie może narzekać.