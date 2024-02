Na Nintendo Switch 2 jeszcze poczekamy. Premiera została opóźniona

Nintendo Switch 2 prawdopodobnie nie zadebiutuje w tym roku. Najnowsze plotki podają, że premiera konsoli została przesunięta.

Nintendo Switch 2 miało zadebiutować pod koniec 2024 roku. Co prawda nie były to informacje oficjalne, ale docierały do nas z różnych źródeł, więc wydawały się wiarygodne. Jednak najnowsze plotki podają, że premiera konsoli została przesunięta.

Premiera Nintendo Switch 2

Takie informacje przekazał PH Brazil, który jest głównym źródłem plotek na temat Nintendo Switch 2. Najnowsze informacje miał pozyskać od 5 różnych osób z 3 kontynentów. Wszyscy powtarzali mu to samo — nowa konsola nie zadebiutuje w 2024 roku.

Premiera Nintendo Switch 2 miała zostać przełożona na pierwszy kwartał 2025 roku. Głównym powodem ma być chęć Japończyków do wystartowania z większą liczbą dostępnych gier. Właśnie dlatego dają deweloperom dodatkowy kwartał na ukończenie prac nad produkcjami, aby były dostępne od razu na premierę urządzenia.

Informacja ta została potwierdzona przez Andyego Robinsona z Video Games Chronicles. Jego źródła również przekazały mu informacje, że Nintendo Switch 2 zadebiutuje w pierwszym kwartale 2025 roku. Nie byłoby to aż tak zaskakujące, w końcu pierwszy Switch również trafił na sklepowe półki w marcu, a nie tuż przed świętami.

