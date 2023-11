Masz taką ładowarkę? Natychmiast ją zwróć

Sieci sklepów Leclerc oraz Intermarche miały w swojej ofercie ładowarki USB, które zostały uznane za niebezpieczne. Grożą one porażeniem prądem, więc natychmiast należy je zwrócić.

Jeśli kupiłeś ładowarkę USB w sklepie Intermarche lub Leclerc, to powinieneś natychmiast sprawdzić jej numer seryjny. Część urządzeń zostało uznanych za niebezpieczne. Korzystanie z nich grozi porażeniem prądem, więc zostały wycofane z rynku.

Niebezpieczne ładowarki w Leclerc i Intermarche

Sprawa dotyczy ładowarek firmy France Production Electronique, znanej też jako FPE. Chociaż chodzi przede wszystkim o francuskich użytkowników, to według naszych informacji były one oferowane także w polskich sklepach.

Ładowarki, w związku z generowanym niebezpieczeństwem dla użytkowników, zostały wycofane ze sklepów. Niestety, były sprzedawane aż przez 2 lata, więc potencjalnie może z nich korzystać wiele osób.

Z opublikowanego komunikatu wynika, że przewody wtyczki zasilającej są niewystarczająco zabezpieczone. Z powodu nieodpowiedniego mocowania konsumenci są narażeni na porażenie prądem.

Wadliwe urządzenia mają następujące numery: 001625-0121-XXXX, 001625-0421-XXXX, 001625-0521-XXXX, 001625-0822-XXXX, 001625-0222-XXXX, 001625-1222-XXXX, 001625-0423-XXXX.

Klienci mogą do 30 kwietnia 2024 roku zwrócić wadliwe ładowarki i otrzymać zwrot pieniędzy. Nie wiadomo, czy obowiązuje to także w Polsce. Wysłaliśmy zapytanie do sklepów Leclerc oraz Intermarche i zaktualizujemy tekst, gdy tylko otrzymamy odpowiedź.

Źródło zdjęć: Shutterstock, France Production Electronique

Źródło tekstu: Tom's Guide, oprac. własne