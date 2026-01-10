Sprzęt

Ten laptop to wybryk natury. Żaden inny tego nie potrafi

W trakcie CES 2026, Lenovo i TCL CSOT zaprezentowały nowy typ laptopa. Jest to produkt o niespotykanych dotąd właściwościach.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 13:02
Rolowany OLED ze zmiennymi proporcjami ekranu

Firmy Lenovo i TCL CSOT przygotowały nowy koncepcyjny model rolowanego poziomo laptopa z ekranem OLED. Jego wyjątkową cechą jest możliwość transformacji po naciśnięciu przycisku – z ekranu 16:10 do ultraszerokokątnego 21:9 lub nawet 24:9.

Domyślnie ekran funkcjonuje w proporcjach 16:10, wyświetlając rozdzielczość 2048 x 1280 pikseli. Natomiast po zmianie formatu – pokazuje 2986 x 1280 pikseli przy 21:9, a 3413 x 1280 przy 24:9. System ten używa dwóch silniczków, a ekran rozwija się z dwóch stron jednocześnie w płynny sposób, przy minimalnych wibracjach i hałasie.

Model ten został wstępnie nazwany PureSight OLED Gaming i ma on pozwalać na dostosowanie się do różnych trybów użytkowania – od filmów przez pracę biurową po gry.

Nie wiadomo, czy monitory te zostaną wprowadzone do komercyjnej sprzedaży wkrótce, ale egzemplarz zaprezentowany na CES 2026 był w pełni funkcjonalny, a podłączono do niego laptop z procesorem Intel Core Ultra i kartą graficzną GeForce RTX 5090.

W tym roku Lenovo wydaje inny typ rolowanych laptopów - rolowanych pionowo o nazwie ThinkBook Plus Gen 6 Rollable.

