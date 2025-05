Niech Twoja Mama nie sprząta sama. Ta promocja na odkurzacze Narwal jest znacznie lepsza, niż moje rymy

Założenie jest genialne w swojej prostocie: nie chodzi o to, aby dać mamie odkurzacz, a czas, którego nie zmarnuje na sprzątanie, bo zrobi to za nią jeden z odkurzaczy. Na całe szczęście nie musicie wcale oddawać żadnego z nich mamie: nikt tego nie sprawdza. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby prezent zrobić sobie.

NARWAL Freo Z10 Ultra i NARWAL Freo Z10

Promocja obejmuje dwa urządzenia: NARWAL Freo Z10 Ultra i NARWAL Freo Z10 . Są to zaawansowane, samojezdne odkurzacze, które świetnie radzą sobie zarówno z mopowaniem podłóg, jak i z odkurzaniem. Jeśli chcielibyście poznać więcej szczegółów, to tak się składa, że NARWAL Freo Z10 Ultra wpadł swego czasu w ręce Lecha , który przygotował na jego temat bardzo obszerną recenzję .

Co potrafią?

W dużym skrócie: odkurzacze świetnie radzą sobie z rozpoznawaniem przeszkód i ich omijaniem, oferują szereg funkcji samoczyszczących. Problemem nie są dla nich także włosy, które nie wplątują się im w wałki. Dodatkowo pojemny zbiornik na kurz w stacji dokującej każdego z nich ma się przekładać na konieczność serwisu nie częściej, niż co 120 dni. Oczywiście pewnie częściej będzie trzeba dolewać do nich wody niezbędnej do mopowania i samoczyszczenia. Detergent oczywiście będzie dostarczany osobno.