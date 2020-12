Nekromancja w praktyce: laptopy Vaio powrócą

W świecie technologii nic nie umiera. Z grobu wygrzebują się właśnie laptopy Vaio.

Zmartwychwstała Nokia, BlackBerry szykuje się do kolejnego już nowego wcielenia, Microsoft wrócił na rynek mobilny, nawet Vine wraca. Jednego możemy być pewni - w tej branży nic nie odchodzi raz na zawsze. Żadna marka. Sony pozbył się marki Vaio w 2014. Wcześniej to właśnie pod tą marką Japończycy prezentowali swoje laptopy. Potem słyszeliśmy o marce jak jeszcze próbowała zaistnieć w świecie telefonów. Vaio powróci już niedługo. Miłośnicy wskrzeszania technologicznych zombie będą jednak zasmuceni - urządzenia raczej nie pojawią się w Europie.

Za projekt odpowiada bowiem firma NexstGo z Hongkongu. Ma ona prawa do sprzedaży i serwisu produktów sygnowanych marką Vaio na Bliskim Wschodzie, w Indiach, Malezji, Hongkongu, Makau, Singapurze i na Tajwanie. Wygląda na to, że to właśnie tam sentyment może okazać się najmocniejszy. Jeśli faktycznie plan zadziała, to nie zdziwi nas ekspansja nowych laptopów Vaio również na Stary Kontynent. Jedyne co wiemy na temat specyfikacji sprzętowej, to fakt, że urządzenia będą miały procesory AMD.

Źródło tekstu: 91 mobiles, wł