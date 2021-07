Radeon RX 7900 XT z 15360 rdzeniami? AMD kończy z CU

Serwis 3DCenter zebrał informacje na temat układu Navi 31, który może trafić do karty graficznej Radeon RX 7900 XT. Kilka źródeł powtórzyło te same doniesienia, więc można je traktować jako bardzo prawdopodobne.

Przez weekend pojawiło się mnóstwo informacji na temat układu Navi 31, który docelowo powinien trafić do karty graficznej Radeon RX 7900 XT. Niemiecki serwis 3DCenter zebrał je w jednym miejscu. Okazuje się, że wielu znanych informatorów powtórzyło te same doniesienia. Na tej podstawie możemy domniemywać, że są one bardzo prawdopodobne. Jeśli tak, to AMD szykuje ważną zmianę w architekturze swojego GPU.

Radeon RX 7900 XT z Navi 31?

Przede wszystkim Navi 31 ma być wyposażony w 15360 procesorów strumieniowych. Dla porównania Navi 21 ma ich tylko 5120, więc przeskok byłby naprawdę duży. To między innymi dlatego, że Navi 31 zawiera 30 WGP (Workgroup Processors), które oficjalnie zastępują CU (Compute Units) i jest konstrukcją dwuprocesorową (MCM). Ciekawie wygląda też informacja na temat Infinity Cache, czyli autorskiego rozwiązania AMD. W przypadku Navi 31 pamięć ta ma zostać rozszerzona ze 192 MB do 256 lub nawet 512 MB, co byłoby znacząco poprawą i powinno mieć przełożenie na wydajność. Natomiast niewiele wiadomo na temat pamięci VRAM, ale Czerwoni prawdopodobnie pozostaną przy 256-bitowej magistrali.

Układ Navi 31 będzie należał do architektury AMD RDNA 3. Oprócz niego Czerwoni pracują też nad Navi 32, Navi 33 oraz Navi 34, które trafią do słabszych kart graficznych. Premiera planowana jest na trzeci lub czwarty kwartał 2022 roku. W tym samym czasie NVIDIA powinna zaprezentować karty graficzne RTX 4000 z architekturą Lovelace.

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: VideoCardz, 3DCenter