Razer DeathAdder V4 Pro już tu jest. Mowa aż o 45 000 DPI

Razer to jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów w świecie gamingu, który ma równie wielu oddanych fanów co zagorzałych przeciwników. I chociaż ich sprzęty nie należą nigdy do tanich, to trudno im odmówić dopracowania oraz innowacyjności . Podobnie ma się sprawa z najnowszym przedstawicielem rodziny DeathAadder .

Sugerowana cena w Polsce to około 765 złotych

Razer DeathAdder V4 Pro to bezprzewodowa myszka o wymiarach 128 x 68 x 44 milimetrów i masie 57 gramów . Mamy tutaj co czynienia ze znanym i uwielbianym kształtem, zaprojektowanym z myślą o praworęcznych graczach . Powiększenia jednak doczekały się teflonowe ślizgacze.

Sercem gryzonia jest autorski sensor Razer Focus Pro 45K drugiej generacji, który zapewnia nam rozdzielczość do 45 000 DPI, maksymalną prędkość do 900 IPS i przyśpieszenie do 85 G. Mowa więc o topowych parametrach. Dopełniają to optyczne przełączniki czwartej generacji o żywotności do 100 milionów kliknięć oraz zawrotna częstotliwość raportowania do 8000 Hz.