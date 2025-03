Najbardziej kontrowersyjne akcesorium do PlayStation 5 Pro jest w promocji

Jak już jednak gdzieś trafił do sprzedaży, to w cenach delikatnie mówiąc przesadzonych. Gracze byli wściekli, ale wielu z nich decydowało się na ten zakup w obawie, że w przyszłości ceny będą jeszcze wyższe , lub w ogóle zabraknie ich na rynku. Do tego na szczęście nie doszło i ceny powoli, acz sukcesywnie zaczęły spadać. Dziś natomiast możecie kupić go w promocji za 646,99 złotych .

Napęd do PS 5 PRO w promocji

Oczywiście nie jest to tylko napęd dedykowany jedynie do PS 5 PRO, ale pierwotnie akcesorium to powstało z myślą o PS 5 Slim. Pozwala on na uruchamianie gier z płyt. To nie tylko uniezależnia nas od cen w sklepie PlayStation, ale przede wszystkim pozwala na zakup gier z rynku wtórnego. To natomiast w perspektywie czasu przełoży się na całkiem sensowne oszczędności. A wszystko to w promocyjnej cenie 646,99 złotych.