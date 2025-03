Na tym smartfonie nie obejrzysz YouTube, ale Twoje oczy będą Ci wdzięczne. No i jest w promocji

BIGME HIBREAK

Jeśli chodzi o wydajność, to... No cóż, jego procesor i tak będzie się nudził czekając na reakcję ekranu. BIGME HIBREAK ma do dyspozycji 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć za pomocą kart microSD. Działa on pod kontrolą zmodyfikowanego Androida, jednak z dostępem do Sklepu Play. Jego bateria ma 3300 mAh, jednak ze względu na wykorzystany ekran smartfon nie ma zbyt dużego apetytu na energię. Świetnie za to się sprawdzi w roli miniaturowego czytnika książek. A wszystko to za 1412,99 złotych.