MSI prezentuje gamingową myszkę dla posiadaczy małych dłoni

Jesteś zapalonym graczem? Potrzebujesz nowej myszki? Szukasz czegoś mniejszego z łącznością bezprzewodową? MSI ma coś właśnie dla Ciebie!

Na rynku sprzętu komputerowego jest całe zatrzęsienie różnych peryferiów. Trudno się temu dziwić, gdy każdy z nas jest nieco inaczej zbudowany oraz ma inne preferencje. Na szczęście w sklepach do wyboru są sprzęty w różnych rozmiarach, kształtach, kolorach i cenach.

10 minut ładowania oznacza aż 7 godzin grania

Tajwański gigant w postaci MSI tym razem dokłada swoje pięć groszy do myszek dla graczy. Tajwańczycy przygotowali gryzonia dla posiadaczy małych i średnich dłoni. Oferuje on łączność bezprzewodowej.

MSI Clutch GM31 Leightweight Wireless to bezprzewodowa myszka o wymiarach 120 x 64 x 37 milimetrów i wadze 73 gramów. Korzysta ona z sensora Pixart PAW3311 oraz przełączników Omron. Użytkownik ma do dyspozycji 6 przycisków. Całość dopełnia dyskretne podświetlenie RGB LED i teflonowe ślizgacze.

Zastosowany czujnik oferuje rozdzielczość do 12 000 DPI, przyśpieszenie do 35 G i maksymalną prędkość do 750 IPS. Producent deklaruje żywotność przełączników na ponad 60 milionów kliknięć.

Wbudowany w myszce akumulator pozwala na maksymalnie 110 godzin grania. Oferuje on funkcję szybkiego ładowania, gdzie 10 minut na stacji dokującej wystarczy by bawić się przez kolejne 7 godzin. Oczywiście urządzenie można podłączyć do PC też zwykłym przewodem USB.

Myszka MSI Clutch GM31 Leightweight Wireless trafiła już do pierwszych sklepów. Sugerowana cena w Polsce wynosi 359 złotych. W zestawie dostajemy specjalną stację ładującą.

Źródło zdjęć: MSI

Źródło tekstu: oprac. własne