NZXT H9 to pojemne obudowy dla komputerowych ekshibicjonistów

Jeśli planowałeś złożenie zestawu komputerowego, który będzie mocno eksponował poszczególne części i podświetlenie RGB LED to NZXT ma dla Ciebie obudowę idealną.

NZXT to amerykański producent sprzętu komputerowego, który obecny jest na rynku od 2004 roku. W ich ofercie znajdziemy podzespoły takie jak obudowy komputerowe, układy chłodzenia procesora, płyty główne, zasilacze i inne akcesoria. Prócz tego mowa o monitorach, klawiaturach, myszkach i mikrofonach.

Seria NZXT H9 oferuje przewiewną oraz przeszkloną wersję

Amerykanie rozszerzyli właśnie swoje portfolio o nową serię obudów, która korzysta z dwukomorowej konstrukcji. Mowa o NZXT H9. Wyraźnie widać tutaj inspiracje modelem konkurencji, czyli Lian Li O11 Dynamic.

Rodzina NZXT H9 składa się z dwóch modeli - NZXT H9 Flow oraz H9 Elite. Jeden z nich ma przewiewny, drugi szklany panel górny. Są to obudowy typu Mid Tower o wymiarach 495 x 290 x 466 milimetrów i wadze około 12,1 oraz 13,1 kilograma. Zastosowane materiały to głównie stal SGCC i hartowane szkło.

Obie konstrukcje przygotowano z myślą o płytach głównych w formacie ATX, Micro ATX lub Mini ITX; kartach graficznych o długości do 435 milimetrów; wieżowych chłodzeniach procesora o wysokości do 165 milimetrów oraz zasilaczach ATX o długości do 200 milimetrów. Na przewody przewidziano do 91 milimetrów przestrzeni, a dla nośników danych znalazły się dwie zatoki 3,5" oraz cztery miejsca 2,5".

Pod względem wentylacji wjedzie tutaj do dziesięciu wentylatorów - trzy 120-milimetrowe na boku; dwa 140- lub trzy 120-milimetrowe na górze i dole oraz jedno mniejsze "śmigło" z tyłu. Fabrycznie dostajemy cztery wentylatory NZXT F120Q (wersja H9 Flow) lub trzy NZXT F120RGB Duo i jeden F120Q (H9 Elite).

Panel I/O znajduje się na górze obudowy i gości dwa porty USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, jedno złącze audio typu combo oraz podświetlony przycisk Power.

Obudowy NZXT H9 Flow i H9 Elite trafiły już do sprzedaży, do wyboru są białe i czarne wersje kolorystyczne. Sugerowane ceny ustalono na 160 i 240 dolarów, czyli równowartość około 695 i 1039 złotych.

Źródło zdjęć: NZXT

Źródło tekstu: NZXT, oprac. własne