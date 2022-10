Wypasiona myszka z 10-przyciskami dla prawdziwych graczy

Grasz z wykorzystaniem wysokiej rozdzielczości? Potrzebujesz dużej ilości klawiszy? Lubisz RGB LED? Rozwiązaniem jest tajwańska myszka AGON AGM600.

W gry komputerowe można grać nawet na najtańszym i najstarszym sprzęcie. W końcu to umiejętności gracza mają największe znaczenie w kwestii wygrywania lub przegrywania. Oczywiście większość z nas robi to by się dobrze bawić, a to jest zdecydowanie łatwiejsze posiadając odpowiednią myszkę, klawiaturę czy słuchawki.

AGON AGM600 posiada certyfikat NVIDIA Reflex

Na rynku dostępnych jest wielu producentów peryferiów i jeszcze więcej różnych modeli. Każdy z nas jest jednak nieco inaczej zbudowany i ma inne preferencje. Marka AGON należąca do AOC twierdzi, że jest w stanie zaprezentować coś nowego w świecie gamingowych gryzoni.

AGON AGM600 to przewodowa mysz komputerowa z RGB LED dla praworęcznych graczy. Ma ona wymiary 180 x 125 x 55 (długość x szerokość x wysokość) i waży 115 gramów. Zastosowany sensor to ceniony Pixart PWM3389, a przełączniki to rozwiązanie Kailh o wytrzymałości do 80 milionów kliknięć.

Tajwańczycy oferują nam rozdzielczość do 16 000 DPI, maksymalną szybkość do 400 IPS i przyśpieszenie do 50 G. Częstotliwość próbkowania to 1000 Hz. Użytkownik ma do dyspozycji dziesięć przycisków, a każdy jest w pełni programowalny. Na bokach znalazły się silikonowe podkładki, zaś scroll jest metalowy.

AGON AGM600 wyceniono w Polsce na 249 złotych. Opisywana myszka komputerowa ma trafić do sklepów jeszcze w tym miesiącu. Objęta jest 2-letnim okresem gwarancyjnym.

Źródło zdjęć: AOC

Źródło tekstu: oprac. własne