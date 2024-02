Konsola MSI Claw przetestowana. Intel odstaje od AMD

Pojawiły się pierwsze testy przenośnej konsoli MSI Claw, która ma być konkurencją dla ASUS ROG Ally i Lenovo Legion Go. Niestety, podzespoły Intela odstają od AMD pod kątem wydajności.

MSI Claw to kolejna przenośna konsola z Windowsem, która chce podbić rynek. Jej głównymi konkurentami będą ASUS ROG Ally i Lenovo Legion Go. To, czym MSI się wyróżnia, to zastosowane podzespoły. Firma, inaczej niż rywale, nie zdecydowała się na skorzystanie z układu AMD Ryzen Z1. Zamiast tego postawiła na Intela i to chyba nie była dobra decyzja.

Wydajność MSI Claw

W sieci pojawiły się pierwsze testy MSI Claw z podzespołami Intela. Nie są one zbyt optymistyczne dla producenta. Okazuje się, że w każdej grze konsola wyświetla nawet o 15-30 proc. mniej klatek na sekundę od konkurencyjnego ASUS ROG Ally. Tak było w Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 oraz Shadow of the Tomb Raider.

Należy jednak zaznaczyć, że ASUS ROG Ally to prawdopodobnie najbardziej dojrzała konsola z Windowsem na rynku. Producent w międzyczasie wydał kilka aktualizacji, które znacząco poprawiły wydajność w grach. Tymczasem MSI Claw wciąż nawet nie zadebiutowało, więc z czasem również możemy oczekiwać znaczącej poprawy. Czy będzie aż tak duża, aby dogonić konkurencję? Można mieć co do tego wątpliwości. AMD Ryzen Z1 Extreme raczej pozostanie szybszy, ale różnice powinny być mniejsze.

MSI Claw zadebiutuje 1 kwietnia w cenach zaczynających się od 879 euro.

Źródło zdjęć: MSI

Źródło tekstu: wccftech