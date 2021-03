mPTech wprowadza do sprzedaży laptop techbite Arc 13.3 SLIM

Oferta firmy mPTech rozszerzyła się o nowy laptop. Model techbite Arc 13.3 SLIM to lekki i konwertowalny komputer, którego dotykowy ekran FullHD można obrócić o 360 stopni. W zestawie otrzymujemy także metalową obudowę i podświetlane klawisze, a wszystko to w atrakcyjnej cenie.

Laptop techbite Arc 13.3 SLIM to urządzenie, które może pełnić funkcję zarówno laptopa, jak i tabletu czy panelu demonstracyjnego. Ekran o rozdzielczości FullHD (1920 x 1080 pikseli) z obrotową konstrukcją 360° zapewnia wygodę użytkowania i łatwe dostosowanie go do własnych potrzeb, zarówno do pracy, jak i nauki czy rozrywki. Jego nowoczesny, elegancki design powinien odpowiedzieć na oczekiwania nawet wymagających klientów.

Techbite Arc 13.3 SLIM jest nie tylko wydajny, lecz też kompaktowy i lekki – waży tylko 1,3 kg. Dzięki temu jest wygodny w transporcie i z powodzeniem można go mieć zawsze przy sobie - w podróży, na uczelni czy w pracy.

Obudowa laptopa techbite Arc 13.3 SLIM jest smukła (15 mm grubości) oraz wykonano ją z metalu. Dzięki temu komputer jest elegancki i bardziej wytrzymały. Laptop ma podświetlaną klawiaturę, więc praca na nim jest łatwiejsza nawet w godzinach wieczornych. Ekran o przekątnej 13,3” otoczony smukłą ramką. Za wydajną pracę laptopa odpowiada czterordzeniowy procesor Intel Celeron N4100 (14 nm) ze zintegrowanym układem graficznym Intel z serii 600 oraz 4 GB pamięci RAM.

Wewnętrzna pamięć na multimedia to 64 GB. Laptop jest też wyposażony w slot na dysk SSD (do 512 GB) i na kartę microSD (do 128 GB), dzięki którym można znacząco rozszerzyć pamięć urządzenia.

Zależało nam na wprowadzeniu do oferty produktu, w którym stosunek jakości do ceny byłby bardzo atrakcyjny. Wierzymy, że parametry i nowoczesny design laptopa Arc 13.3 SLIM pozwolą nam dotrzeć do bardziej wymagających klientów oraz, że odniesie on rynkowy sukces.

Laptop jest wyposażony w moduł Wi-Fi dla połączenia się z Internetem oraz baterię o pojemności 5000 mAh, zapewniającą do 5 godzin ciągłej pracy na jednym ładowaniu. Szerokie możliwości w zakresie komunikacji oraz kompatybilności z innymi akcesoriami gwarantują moduł Bluetooth 4.2 oraz porty HDMI, 2 x USB-C i Jack 3,5 mm. Urządzenie pracuje pod kontrolą 64-bitowego systemu Windows 10 Pro.

Dostępność i cena

Arc 13.3 SLIM jest dostępny w sprzedaży w sklepie online producenta w cenie detalicznej 1599 zł, a także u jego partnerów. Dodatkowo w Play komputer jest objęty promocją. Kupując u fioletowego operatora laptop techbite Arc 13.3 SLIM u można otrzymać w prezencie dysk oraz mysz. W przyszłości laptop ma trafić również na rynki zagraniczne.

