Motorola Edge 60 i Edge 60 Pro. Dziś premiera, w Polsce od maja

Motorola Edge 60

Motorola Edge 60 Pro

Inny jest za to zastosowany układ – jest to bardziej wydajny Dimensity 8350 Extreme (4 nm, grafika Mali-G615 MC6). Telefon oferuje 12 GB pamięci RAM LPDDR4X , a na dane użytkownik otrzymuje pamięć wewnętrzną UFS 4.0 do 512 GB.

Smartfony napędzane przez moto ai

Telefony wyposażone są też w dodatkowe funkcje sztucznej inteligencji moto ai takie jak Catch me up, Pay attention i Remember this. Inna nowość, funkcja Next move, analizuje zawartość ekranu (np. przepisy czy plany podróży) i proponuje kolejne działania. Może to obejmować np. zapisanie szczegółów na później, stworzenie playlisty w Playlist Studio czy wygenerowanie tapety lub naklejki w Image Studio na podstawie planowanej podróży.